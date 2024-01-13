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Monte получили приглашение на IEM China 2024
Украинская команда будет бороться за 250 тысяч долларов
Twitter ESL Counter-Strike
В период с 8-го по 14-е апреля пройдет турнир по CS2 - IEM China 2024. Соревнование пройдет в Китае. Команды будут бороться за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.
Согласно рейтингу, прямое приглашение на турнир получила украинская команда Monte. Кроме наших ребят приглашение также получили такие коллективы: FaZe, G2, FURIA Esports, Heroic, Astralis, MOUZ, Complexity, Cloud9, Virtus.pro и Lynn Vision.
5 других участников будут определены через региональные закрытые квалификации.
YOUR #IEM CHINA 2024 INVITED TEAMS ????????@FaZeClan @G2esports @FURIA @heroicgg @Astralisgg @mousesports @Complexity @Monte_Esports @C9CSGO @virtuspro @Lynnvision_ (Local qualifier)— ESL Counter-Strike (@ESLCS) January 12, 2024
5 teams from the regional closed qualifiers will also be joining them! pic.twitter.com/EZh0ral7HL
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