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Monte получили приглашение на IEM China 2024

Counter-Strike

Украинская команда будет бороться за 250 тысяч долларов

Monte получили приглашение на IEM China 2024

Twitter ESL Counter-Strike

Новина українською

В период с 8-го по 14-е апреля пройдет турнир по CS2 - IEM China 2024. Соревнование пройдет в Китае. Команды будут бороться за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.

Согласно рейтингу, прямое приглашение на турнир получила украинская команда Monte. Кроме наших ребят приглашение также получили такие коллективы: FaZe, G2, FURIA Esports, Heroic, Astralis, MOUZ, Complexity, Cloud9, Virtus.pro и Lynn Vision.

5 других участников будут определены через региональные закрытые квалификации.

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