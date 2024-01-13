Monte получили приглашение на IEM China 2024

В период с 8-го по 14-е апреля пройдет турнир по CS2 - IEM China 2024. Соревнование пройдет в Китае. Команды будут бороться за призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.

Согласно рейтингу, прямое приглашение на турнир получила украинская команда Monte. Кроме наших ребят приглашение также получили такие коллективы: FaZe, G2, FURIA Esports, Heroic, Astralis, MOUZ, Complexity, Cloud9, Virtus.pro и Lynn Vision.

5 других участников будут определены через региональные закрытые квалификации.