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ZywOo - лучший игрок 2023-го года в дисциплине Counter-Strike
Серебро у Николы "NiKo" Ковача, бронза - Робина "ropz" Коля
HLTV
Киберспортивный портал HLTV подвел итоги прошлого сезона в дисциплине Counter-Strike.
В частности, в период с 27-го декабря по 13-е января HLTV публиковал одного из игроков из ТОП-20 лучших по итогам 2023-го года.
А вчера, 13-го января в Сербии состоялась церемония награждения HLTV Award Show.
Таким образом, фанаты узнали имена трех лучших игроков в прошлом году. Победителем номинации стал игрок Team Vitality - Матье "ZywOo" Эрбо. Второе и третье место в рейтинге заняли Никола "NiKo" Ковач (G2) и Робин "ropz" Коль (FaZe), соответственно.
В прошлом сезоне 23-летний француз (прим. - речь идет о Матье Эрбо) в составе Vitality стал чемпионом IEM Rio, BLAST.tv Paris Major, Gamers8, BLAST Premier Fall Final и BLAST Premier World Final. Также в 2023-м году ZywOo получил 4 награды MVP - Эрбо стал лучшим на BLAST.tv Paris Major, Gamers8, BLAST Premier Fall Final, BLAST Premier World Final, а также стал вторым на IEM Rio.
Статистика ZywOo за 2023-й год:
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