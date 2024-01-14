ZywOo - лучший игрок 2023-го года в дисциплине Counter-Strike

Киберспортивный портал HLTV подвел итоги прошлого сезона в дисциплине Counter-Strike.

В частности, в период с 27-го декабря по 13-е января HLTV публиковал одного из игроков из ТОП-20 лучших по итогам 2023-го года.

А вчера, 13-го января в Сербии состоялась церемония награждения HLTV Award Show.

Таким образом, фанаты узнали имена трех лучших игроков в прошлом году. Победителем номинации стал игрок Team Vitality - Матье "ZywOo" Эрбо. Второе и третье место в рейтинге заняли Никола "NiKo" Ковач (G2) и Робин "ropz" Коль (FaZe), соответственно.

В прошлом сезоне 23-летний француз (прим. - речь идет о Матье Эрбо) в составе Vitality стал чемпионом IEM Rio, BLAST.tv Paris Major, Gamers8, BLAST Premier Fall Final и BLAST Premier World Final. Также в 2023-м году ZywOo получил 4 награды MVP - Эрбо стал лучшим на BLAST.tv Paris Major, Gamers8, BLAST Premier Fall Final, BLAST Premier World Final, а также стал вторым на IEM Rio.

Статистика ZywOo за 2023-й год: