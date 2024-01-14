Team Viltality - лучшая команда прошлого года

13-го января, в Сербии прошла церемония награждения HLTV Award Show.

На ивенте была объявлена тройка лучших игроков в дисциплине Counter-Strike за прошлый год. В частности, лучшим стал лидер Team Vitality - Матье "ZywOo" Эрбо. Второе и третье место в рейтинге заняли Никола "NiKo" Ковач (G2) и Робин "ropz" Коль (FaZe), соответственно.

Также стали известны победители других номинаций: