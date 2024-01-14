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Team Viltality - лучшая команда прошлого года
Также известны другие номинации от HLTV
HTLV
13-го января, в Сербии прошла церемония награждения HLTV Award Show.
На ивенте была объявлена
Также стали известны победители других номинаций:
- Дэнни "Zonic" Соренсен - лучший тренер по итогам 2023-го года.
- Дэн "Apex" Мадесклер - лучший капитан.
- Матье "ZywOo" Эрбо - лучший снайпер.
- Эмиль "Magisk" Рейф - лучший опорник.
- Робин "Ropz" Коль - лучший люркер.
- Никола "Niko" Ковач - лучший энтри-фраггер.
- Nigma Galaxy - лучшая женская команда
- Анна "ANa" Думбраве - лучшая киберспортсменка.
- Матье "ZywOo" Эрбо - лучший момент.
- Гай "NertZ" Илуз - открытие года.
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Источник:HLTV
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