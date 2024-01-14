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Team Viltality - лучшая команда прошлого года

Counter-Strike

Также известны другие номинации от HLTV

Team Viltality - лучшая команда прошлого года

HTLV

Новина українською

13-го января, в Сербии прошла церемония награждения HLTV Award Show.

На ивенте была объявлена тройка лучших игроков в дисциплине Counter-Strike за прошлый год. В частности, лучшим стал лидер Team Vitality - Матье "ZywOo" Эрбо. Второе и третье место в рейтинге заняли Никола "NiKo" Ковач (G2) и Робин "ropz" Коль (FaZe), соответственно.

Также стали известны победители других номинаций:

  • Дэнни "Zonic" Соренсен - лучший тренер по итогам 2023-го года.
  • Дэн "Apex" Мадесклер - лучший капитан.
  • Матье "ZywOo" Эрбо - лучший снайпер.
  • Эмиль "Magisk" Рейф - лучший опорник.
  • Робин "Ropz" Коль - лучший люркер.
  • Никола "Niko" Ковач - лучший энтри-фраггер.
  • Nigma Galaxy - лучшая женская команда
  • Анна "ANa" Думбраве - лучшая киберспортсменка.
  • Матье "ZywOo" Эрбо - лучший момент.
  • Гай "NertZ" Илуз - открытие года.
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Источник:
HLTV
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