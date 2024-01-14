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NaVi проиграли Spirit в рамках квалификации к DreamLeague Season 22
Хотя перед этим переиграли SIBE Team
telegram @natus_vincere_official
Вчера, 13-го января началась закрытая квалификация в Восточной Европе на турнир по Dota 2 - DreamLeague Season 22. Соревнование проходит в столице Швеции - в Стокгольме.
Команда украинской организации Natus Vincere стартовала в отборе с победы. "Рожденные побеждать" в формате "Best of 3" обыграли SIBE Team - со счетом 2:0.
Однако, после этого "рожденные побеждать" уступили для Team Spirit - 1:2. Напомним, "спириты" - действующие чемпионы мира. Spirit выиграли последний The International.
Запись игры против Spirit:
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