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NaVi проиграли Spirit в рамках квалификации к DreamLeague Season 22

Counter-Strike
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Хотя перед этим переиграли SIBE Team

NaVi проиграли Spirit в рамках квалификации к DreamLeague Season 22

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

Вчера, 13-го января началась закрытая квалификация в Восточной Европе на турнир по Dota 2 - DreamLeague Season 22. Соревнование проходит в столице Швеции - в Стокгольме.

Команда украинской организации Natus Vincere стартовала в отборе с победы. "Рожденные побеждать" в формате "Best of 3" обыграли SIBE Team - со счетом 2:0.

Однако, после этого "рожденные побеждать" уступили для Team Spirit - 1:2. Напомним, "спириты" - действующие чемпионы мира. Spirit выиграли последний The International.

Запись игры против Spirit:

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