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Кастер СЅ Бэнкс: В 2024-м году NaVi найдут свою форму и станут командой номер один

Counter-Strike

Джеймс верит в потенциал "рожденных побеждать"

Кастер СЅ Бэнкс: В 2024-м году NaVi найдут свою форму и станут командой номер один

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Легенда киберспортивной журналистики и британский ведущий Джеймс "BanKs" Бэнкс поделился мыслями на счет перспектив команды украинской организации Natus Vincere в текущем году.

"NaVi найдут свою форму и станут командой номер один.

У NaVi есть система, они играют в длинную и знают, что нужно, чтобы достичь вершины. Если я сейчас скажу это, люди скажут, что я сумасшедший. Однако мы должны помнить, что за исключением Aleksib и b1t, опыт у этой команды не так велик. Тем не менее NaVi начинают находить свою форму.

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B1ad3 (прим. - тренер "рожденных побеждать") сам сказал, что все дело в потенциале. И со временем этот потенциал будет иметь шанс вернуть их на вершину... По крайней мере, я на это надеюсь", - рассказал кастер в дисциплине Counter-Strike.

Напомним, в октябре прошлого года ростер Natus Vincere покинул Александр "s1mple" Костылев. Украинский снайпер объявил о паузе в игровой карьере и ушел в инактив. Его заменил другой украинец - 18-летний Игорь "w0nderful" Жданов.

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киберспорт Natus Vincere Александр Костылев
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Источник:
Blast.tv
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