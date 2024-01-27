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NaVi выиграли группу и вышли на BLAST Premier Spring Final 2024

Counter-Strike
Обновлено

"Рожденные побеждать" обыграли G2

NaVi выиграли группу и вышли на BLAST Premier Spring Final 2024

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 22-го по 28-е января проходит LAN-турнир по CS2 - BLAST Premier: Spring Groups 2024. Соревнование проходит в столице Дании, Копенгагене. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 190 тысяч долларов и 6 слотов на BLAST Premier: Spring Final 2024.

В финале квартета C команда украинского клуба Natus Vincere обыграла коллектив G2. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу "рожденных побеждать":

  • Inferno 13:9,
  • Mirage 13:5.

Таким образом, NaVi одержали три победы подряд и вышли на BLAST Premier Spring Final 2024. Эта стадия турнира пройдет в Лондоне, в период с 12-го по 16-е июня.

Natus Vincere - G2 - Inferno

Natus Vincere - G2 - Mirage

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