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ZywOo стал лучшим игроком BLAST Premier: Spring Groups 2024
Украинец b1t - второй в голосовании
HLTV
В период с 22-го по 28-е января проходил LAN-турнир по CS2 - BLAST Premier: Spring Groups 2024. Соревнование проходило в столице Дании, Копенгагене.
Компания-организатор турнира BLAST объявила лучшего игрока данного этапа. В голосовании за статус MVP победил игрок Vitality Матье "ZywOo" Эрбо. Француз набрал 42%
Второе место в рейтинге занял украинский киберспортсмен и представитель Natus Vincere Валерий "b1t" Ваховский - 37% голосов.
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