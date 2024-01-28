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ZywOo стал лучшим игроком BLAST Premier: Spring Groups 2024

Counter-Strike
Обновлено

Украинец b1t - второй в голосовании

ZywOo стал лучшим игроком BLAST Premier: Spring Groups 2024

HLTV

Новина українською

В период с 22-го по 28-е января проходил LAN-турнир по CS2 - BLAST Premier: Spring Groups 2024. Соревнование проходило в столице Дании, Копенгагене.

Компания-организатор турнира BLAST объявила лучшего игрока данного этапа. В голосовании за статус MVP победил игрок Vitality Матье "ZywOo" Эрбо. Француз набрал 42%

Второе место в рейтинге занял украинский киберспортсмен и представитель Natus Vincere Валерий "b1t" Ваховский - 37% голосов.

ZywOo стал лучшим игроком BLAST Premier: Spring Groups 2024 - изображение 1
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Источник:
BLAST.tv
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