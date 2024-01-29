Стали известны все участники BLAST Premier: Spring Final 2024

В период с 22-го по 28-е января проходил LAN-турнир по CS2 - BLAST Premier: Spring Groups 2024. Соревнования проходили в столице Дании, Копенгагене.

16 коллективов разыграли между собой 190 тысяч долларов и 6 слотов на BLAST Premier: Spring Final 2024.

Таким образом, стали известны все участники следующего этапа. Первой свою путевку добыла украинская команда Natus Vincere, выиграв квартет С.

Из группы A вышел коллектив Vitality, из группы B - FaZe, а из группы D - Virtus.pro. В свою очередь через стадию Play-In свои слоты получили Astralis (обыграли BIG - 2:1) и G2 (победили Liquid - 2:0).

Напомним, BLAST Premier Spring Final 2024 пройдет в Лондоне, в период с 12-го по 16-е июня.

Записи матчей Spring Groups 2024 можно посмотреть на Youtube-канале украинского транслятора - студии Maincast.