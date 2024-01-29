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Рейтинг HLTV. NaVi поднялись в ТОП-3, Monte - упали на 9-е место
Лидером, как и раньше, осталась Team Vitality
counter-strike.net
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Украинские команды Natus Vincere и Monte, как и раньше, попали в ТОП-10 списка.
Однако, если команда Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) поднялась в тройку лучших, то коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) потерял сразу две позиции в списке, упав на 9-е место.
Лидерство в рейтинге сохранила команда Vitality.
Рейтинг HLTV (в скобках указана предыдущая позиция команды):
- 1. Vitality - 983 бали,
- 2. FaZe - 933,
- 3 (4). Natus Vincere - 438,
- 4 (5). Virtus.pro - 425,
- 5 (3). MOUZ - 414,
- 6. G2 - 375,
- 7 (8). Complexity - 294,
- 8 (9). Cloud9 - 283,
- 9 (7). Monte - 267,
- 10. Furia - 244.
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