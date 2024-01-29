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Рейтинг HLTV. NaVi поднялись в ТОП-3, Monte - упали на 9-е место

Counter-Strike

Лидером, как и раньше, осталась Team Vitality

Рейтинг HLTV. NaVi поднялись в ТОП-3, Monte - упали на 9-е место

counter-strike.net

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Украинские команды Natus Vincere и Monte, как и раньше, попали в ТОП-10 списка.

Однако, если команда Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) поднялась в тройку лучших, то коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева (Monte) потерял сразу две позиции в списке, упав на 9-е место.

Лидерство в рейтинге сохранила команда Vitality.

Рейтинг HLTV (в скобках указана предыдущая позиция команды):

  • 1. Vitality - 983 бали,
  • 2. FaZe - 933,
  • 3 (4). Natus Vincere - 438,
  • 4 (5). Virtus.pro - 425,
  • 5 (3). MOUZ - 414,
  • 6. G2 - 375,
  • 7 (8). Complexity - 294,
  • 8 (9). Cloud9 - 283,
  • 9 (7). Monte - 267,
  • 10. Furia - 244.
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киберспорт Natus Vincere Monte
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Источник:
HLTV
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