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Матчи NaVi стали самыми популярными на BLAST Premier: Spring Groups 2024

Counter-Strike

Поединки против G2

Матчи NaVi стали самыми популярными на BLAST Premier: Spring Groups 2024

telegram @natus_vincere_official

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В период с 22-го по 28-е января проходил LAN-турнир по CS2 - BLAST Premier: Spring Groups 2024.

По итогам турнира украинская команда Natus Vincere стала победителем квартета C и получила путевку на BLAST Premier Spring Final 2024.

В течение группового этапа NaVi дважды встречались с коллективом G2. Как сообщает аналитический портал Esports Charts, эти обе встречи стали самыми популярными по просмотрам на Spring Groups 2024.

В частности, финал группы C между "рожденными побеждать" и G2 на пике смотрело более 328 тысяч зрителей. В свою очередь за финалом верхней сетки между NaVi и G2 одновременно максимально наблюдало 298,5 тысяч зрителей.

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Источник:
Esports Charts
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