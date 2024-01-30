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Матчи NaVi стали самыми популярными на BLAST Premier: Spring Groups 2024
Поединки против G2
telegram @natus_vincere_official
В период с 22-го по 28-е января проходил LAN-турнир по CS2 - BLAST Premier: Spring Groups 2024.
По итогам турнира украинская команда Natus Vincere стала
В течение группового этапа NaVi дважды встречались с коллективом G2. Как сообщает аналитический портал Esports Charts, эти обе встречи стали самыми популярными по просмотрам на Spring Groups 2024.
В частности, финал группы C между "рожденными побеждать" и G2 на пике смотрело более 328 тысяч зрителей. В свою очередь за финалом верхней сетки между NaVi и G2 одновременно максимально наблюдало 298,5 тысяч зрителей.
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