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Капитан NaVi: Когда b1t играет против m0NESY, они всегда выясняют, кто сильнее
Алекси Виролайнен - об игроке G2
BLAST
Капитан команды украинского клуба Natus Vincere Алекси "Aleksib" Алекси "Aleksib" Виролайнен поделился мыслями на счет российского игрока G2 Ильи "m0NESY" Осипова.
"Мне кажется, когда b1t (прим. - игрок NaVi Валерий Ваховский) играет против m0NESY, они всегда выясняют, кто сильнее. m0NESY очень сильно прибавил, он делает нереально большое количество работы. Он убил меня раз 15, я его - раз 5.
Очевидно, у нас разные позиции, но каждый раз, когда он пикал меня - я сразу умирал. Помню, как мы играли с Ильей, когда он только перешел на уровень Tier-1. Сейчас он стал намного увереннее", - рассказал Aleksib.
Напомним, NaVi и G2 недавно
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