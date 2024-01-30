Капитан NaVi: Когда b1t играет против m0NESY, они всегда выясняют, кто сильнее

Капитан команды украинского клуба Natus Vincere Алекси "Aleksib" Алекси "Aleksib" Виролайнен поделился мыслями на счет российского игрока G2 Ильи "m0NESY" Осипова.

"Мне кажется, когда b1t (прим. - игрок NaVi Валерий Ваховский) играет против m0NESY, они всегда выясняют, кто сильнее. m0NESY очень сильно прибавил, он делает нереально большое количество работы. Он убил меня раз 15, я его - раз 5.

Очевидно, у нас разные позиции, но каждый раз, когда он пикал меня - я сразу умирал. Помню, как мы играли с Ильей, когда он только перешел на уровень Tier-1. Сейчас он стал намного увереннее", - рассказал Aleksib.