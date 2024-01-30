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Капитан NaVi: Когда b1t играет против m0NESY, они всегда выясняют, кто сильнее

Counter-Strike

Алекси Виролайнен - об игроке G2

Капитан NaVi: Когда b1t играет против m0NESY, они всегда выясняют, кто сильнее

BLAST

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Капитан команды украинского клуба Natus Vincere Алекси "Aleksib" Алекси "Aleksib" Виролайнен поделился мыслями на счет российского игрока G2 Ильи "m0NESY" Осипова.

"Мне кажется, когда b1t (прим. - игрок NaVi Валерий Ваховский) играет против m0NESY, они всегда выясняют, кто сильнее. m0NESY очень сильно прибавил, он делает нереально большое количество работы. Он убил меня раз 15, я его - раз 5.

Очевидно, у нас разные позиции, но каждый раз, когда он пикал меня - я сразу умирал. Помню, как мы играли с Ильей, когда он только перешел на уровень Tier-1. Сейчас он стал намного увереннее", - рассказал Aleksib.

Напомним, NaVi и G2 недавно добыли путевки на BLAST Premier: Spring Final 2024. В частности, "рожденные победить" дважды по ходу группового этапа обыграли G2 и выиграли квартет С. В свою очередь G2 завоевали слот на Spring Final 2024 через стадию Play-In.

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Источник:
Youtube-канал NAVI CS2
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