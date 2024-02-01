Thorin: Если вам кажется, что ZywOo сравнялся с s1mple или даже обошел его, то вы ошибаетесь

Киберспортивный аналитик Counter-Strike 2 Данкан "Thorin" Шилдс сравнил s1mple и ZywOo.

"- Лучшим LAN-игроком в 2018 году был s1mple.

- Лучшим LAN-игроком в 2019 году был ZywOo.

- Лучшим LAN-игроком в 2020 году был s1mple.

- Лучшим LAN-игроком в 2021 году был s1mple.

- Лучшим LAN-игроком в 2022 году был s1mple.

- Лучшим LAN-игроком в 2023 году был ZywOo.

Если Вам кажется, что ZywOo сравнялся с s1mple или даже обошел его, то Вы ошибаетесь. И да, у s1mple была карьера и до 2018-го года", - написал Thorin в своем профиле в X (прим. - бывший Twitter).