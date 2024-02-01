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Thorin: Если вам кажется, что ZywOo сравнялся с s1mple или даже обошел его, то вы ошибаетесь
Аналитик сравнил украинца и француза
Фото з відкритих джерел
Киберспортивный аналитик Counter-Strike 2 Данкан "Thorin" Шилдс сравнил s1mple и ZywOo.
"- Лучшим LAN-игроком в 2018 году был s1mple.
- Лучшим LAN-игроком в 2019 году был ZywOo.
- Лучшим LAN-игроком в 2020 году был s1mple.
- Лучшим LAN-игроком в 2021 году был s1mple.
- Лучшим LAN-игроком в 2022 году был s1mple.
- Лучшим LAN-игроком в 2023 году был ZywOo.
Если Вам кажется, что ZywOo сравнялся с s1mple или даже обошел его, то Вы ошибаетесь. И да, у s1mple была карьера и до 2018-го года", - написал Thorin в своем профиле в X (прим. - бывший Twitter).
Напомним, Матье "ZywOo" Эрбо стал
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