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Thorin: Если вам кажется, что ZywOo сравнялся с s1mple или даже обошел его, то вы ошибаетесь

Counter-Strike

Аналитик сравнил украинца и француза

Thorin: Если вам кажется, что ZywOo сравнялся с s1mple или даже обошел его, то вы ошибаетесь

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Киберспортивный аналитик Counter-Strike 2 Данкан "Thorin" Шилдс сравнил s1mple и ZywOo.

"- Лучшим LAN-игроком в 2018 году был s1mple.

- Лучшим LAN-игроком в 2019 году был ZywOo.

- Лучшим LAN-игроком в 2020 году был s1mple.

- Лучшим LAN-игроком в 2021 году был s1mple.

- Лучшим LAN-игроком в 2022 году был s1mple.

- Лучшим LAN-игроком в 2023 году был ZywOo.

Если Вам кажется, что ZywOo сравнялся с s1mple или даже обошел его, то Вы ошибаетесь. И да, у s1mple была карьера и до 2018-го года", - написал Thorin в своем профиле в X (прим. - бывший Twitter).

Напомним, Матье "ZywOo" Эрбо стал лучшим игроком 2023-го года в дисциплине Counter-Strike по версии портала HLTV.

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Источник:
Twitter @Thorin
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