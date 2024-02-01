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Результаты игрового дня стадии Play-In на IEM Katowice 2024
Украинские команды начнут выступления сразу с группового этапа
ESL
В период с 31-го января по 11-е февраля проходит турнир в дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024.
Сегодня стартовали поединки стадии Play-In. 16 команд ведут борьбу за попадание в групповой этап.
В частности, сегодня прошли следующие поединки:
- Heroic - Astralis - 1:0
- Eternal Fire - BetBoom - 1:0
- ENCE - BIG - 0:1
- Cloud9 - Rebels - 0:1
- Spirit - Apeks - 1:0
- GamerLegion - M80 - 1:0
- FURIA - TheMongolz - 0:1
- Rooster - Virtus.pro - 0:1
- Heroic - BIG - 2:1
- Eternal Fire - Rebels - 2:0
- Spirit - TheMongolz - 2:0
- GamerLegion - Virtus.pro - 2:1
- BetBoom - Cloud9 - 1:2
- M80 - Rooster - 2:0
- Astralis - ENCE - (еще не сыграли).
Apeks - FURIA - (еще не сыграли).
В свою очередь, украинские команды Monte и Natus Vincere начнут выступления на турнире сразу с верхней сетки группового этапа.
Записи матчей игрового дня можно посмотреть на Youtube-канале украинского транслятора - студии Maincast.
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