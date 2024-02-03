S1mple попал в заявку NaVi на IEM Katowice 2024

В период с 31-го января по 11-е февраля проходит турнир в дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024.

Украинская команда Natus Vincere попала в группу A.

Киберспортивный портал Players сообщает, что NaVi заявили на турнир свою легенду Александра "s1mple" Костылева. Украинский снайпер заявлен в качестве запасного игрока.

Напомним, 26-летний Костылев в октябре прошлого года объявил о паузе в игровой карьере и ушел в инактив ростера "рожденных побеждать". После этого Александр не участвовал на профессиональных турнирах.