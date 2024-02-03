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S1mple попал в заявку NaVi на IEM Katowice 2024

Counter-Strike

Правда, только в качестве запасного игрока

S1mple попал в заявку NaVi на IEM Katowice 2024

HTLV

Новина українською

В период с 31-го января по 11-е февраля проходит турнир в дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024.

Украинская команда Natus Vincere попала в группу A.

Киберспортивный портал Players сообщает, что NaVi заявили на турнир свою легенду Александра "s1mple" Костылева. Украинский снайпер заявлен в качестве запасного игрока.

Напомним, 26-летний Костылев в октябре прошлого года объявил о паузе в игровой карьере и ушел в инактив ростера "рожденных побеждать". После этого Александр не участвовал на профессиональных турнирах.

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киберспорт Natus Vincere Александр Костылев
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Источник:
Players
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