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NaVi стартовали с поражения на IEM Katowice 2024
Уступили для Spirit
telegram @natus_vincere_official
В период с 31-го января по 11-е февраля в Польше проходит турнир в дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
Украинская команда Natus Vincere стартовала в квартете A. В первом своем поединке на турнире "рожденным побеждать" противостояла Team Spirit Встреча проходила в формате "Best of 3" и в итоге закончилась со счетом 1:2 в пользу "спиритов":
- Ancient - 7:13,
- Anubis - 13:11,
- Mirage 4:13.
NaVi - Team Spirit - 1 map
NaVi - Team Spirit - 2 map
NaVi - Team Spirit - 3 map
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