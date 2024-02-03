NaVi стартовали с поражения на IEM Katowice 2024

В период с 31-го января по 11-е февраля в Польше проходит турнир в дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Украинская команда Natus Vincere стартовала в квартете A. В первом своем поединке на турнире "рожденным побеждать" противостояла Team Spirit Встреча проходила в формате "Best of 3" и в итоге закончилась со счетом 1:2 в пользу "спиритов":

Ancient - 7:13,

Anubis - 13:11,

Mirage 4:13.

NaVi - Team Spirit - 1 map

NaVi - Team Spirit - 2 map

NaVi - Team Spirit - 3 map