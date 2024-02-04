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NaVi вышли в полуфинал нижней сетки квартета A на IEM Katowice 2024

Counter-Strike

Обыграли Apeks - 2:1

NaVi вышли в полуфинал нижней сетки квартета A на IEM Katowice 2024

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 31-го января по 11-е февраля в Польше проходит турнир в дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Сегодня украинская команда Natus Vincere в рамках первого раунда нижней сетки квартета A обыграла коллектив Apeks. Встреча традиционно проходила в формате "Best of 3".

В итоге "рожденные побеждать" обыграли своего соперника со счетом 2-1:

  • Ancient 13:11,
  • Anubis 11:13,
  • Mirage 13:8.

Таким образом, NaVi вышли в полуфинал нижней сетки группы A.

NaVi - Apeks - 1 map

NaVi - Apeks - 2 map

NaVi - Apeks - 3 map

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