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NaVi вышли в полуфинал нижней сетки квартета A на IEM Katowice 2024
Обыграли Apeks - 2:1
telegram @natus_vincere_official
В период с 31-го января по 11-е февраля в Польше проходит турнир в дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024. 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
Сегодня украинская команда Natus Vincere в рамках первого раунда нижней сетки квартета A обыграла коллектив Apeks. Встреча традиционно проходила в формате "Best of 3".
В итоге "рожденные побеждать" обыграли своего соперника со счетом 2-1:
- Ancient 13:11,
- Anubis 11:13,
- Mirage 13:8.
Таким образом, NaVi вышли в полуфинал нижней сетки группы A.
NaVi - Apeks - 1 map
NaVi - Apeks - 2 map
NaVi - Apeks - 3 map
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