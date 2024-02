Российский коллектив Spirit - чемпион IEM Katowice 2024

В период с 31-го января по 11-е февраля в Польше проходил турнир в дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024. 16 коллективов вели борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Сегодня прошел гранд-финал турнира. В решающем поединке сошлись Team Spirit и FaZe Clan. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась уверенной победой российского коллектива (Spirit):

Nuke - 13:9,

Mirage - 13:11,

Overpass 13:3.

Примечательно, что один из игроков "спиритов" украинец. Речь идет о Мирославе "zont1x" Плахотя. В августе 2023-го года он попал в черный список Украинской федерации киберспорта (UESF) за выступление в одной команде с россиянами.

MVP был признан Даниил "donk" Кришковец. Его средний рейтинг составил 1,7 - это самый высокий с отрывом индивидуальный показатель в истории серии турниров в IEM Katowice.

THE HIGHEST RATED PLAYER IN KATOWICE HISTORY.@donk1337 has finished the tournament with a 1.70 Rating.



Everyone that came before him doesn't come close. pic.twitter.com/J2Cpp3IiBy — ESL Counter-Strike (@ESLCS) February 11, 2024

Напомним, украинские команды в лице Natus Vincere и Monte также принимали участие в турнире. В итоге коллектив Виктора "sdy" Оруджева (Monte) занял 9-12 место и заработал в качестве призовых 16 тысяч долларов.

В свою очередь "рожденные побеждать" (NaVi) вместе с Heroic разделили 7 и 8 места, заработав 24 тысяч долларов.

Итоговые места IEM Katowice 2024:

1 место: Team Spirit - 400 тысяч долларов та два слота: на IEM Cologne 2024 и на BLAST Premier World Final;

2 место: FaZe Clan - 180 тысяч долларов;

3-4 места: Team Falcons і MOUZ - по 80 тысяч долларов;

5-6 места: ENCE і G2 Esports - 40 тысяч долларов;

7-8 места : Natus Vincere і Heroic - по 24 тысяч долларов;

9-12 места: Complexity Gaming, Eternal Fire, Monte і GamerLegion - по 16 тысяч долларов;

13-16 места: Rebels, Apeks, Team Vitality і Cloud9 - по 10 тысяч долларов;

17-20 места: Virtus.pro, The Mongolz, BIG і M80 - по 4,5 тысяч долларов;

Virtus.pro, The Mongolz, BIG і M80 - по 4,5 тысяч долларов; 21-24 места: BetBoom Team, Astralis, FURIA Esports і Rooster - по 2,5 тысяч долларов.