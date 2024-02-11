  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Российский коллектив Spirit - чемпион IEM Katowice 2024
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Российский коллектив Spirit - чемпион IEM Katowice 2024

Counter-Strike
Обновлено

Украинские команды NaVi и Monte заняли места с 7-го по 12-е

Российский коллектив Spirit - чемпион IEM Katowice 2024

ESL Counter-Strike

Новина українською

В период с 31-го января по 11-е февраля в Польше проходил турнир в дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024. 16 коллективов вели борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Сегодня прошел гранд-финал турнира. В решающем поединке сошлись Team Spirit и FaZe Clan. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась уверенной победой российского коллектива (Spirit):

  • Nuke - 13:9,
  • Mirage - 13:11,
  • Overpass 13:3.

Примечательно, что один из игроков "спиритов" украинец. Речь идет о Мирославе "zont1x" Плахотя. В августе 2023-го года он попал в черный список Украинской федерации киберспорта (UESF) за выступление в одной команде с россиянами.

MVP был признан Даниил "donk" Кришковец. Его средний рейтинг составил 1,7 - это самый высокий с отрывом индивидуальный показатель в истории серии турниров в IEM Katowice.

Запись гранд-финала IEM Katowice 2024

Spirit - FaZe - Nuke

Spirit - FaZe - Mirage

Spirit - FaZe - Overpass

Напомним, украинские команды в лице Natus Vincere и Monte также принимали участие в турнире. В итоге коллектив Виктора "sdy" Оруджева (Monte) занял 9-12 место и заработал в качестве призовых 16 тысяч долларов.

В свою очередь "рожденные побеждать" (NaVi) вместе с Heroic разделили 7 и 8 места, заработав 24 тысяч долларов.

Итоговые места IEM Katowice 2024:

  • 1 место: Team Spirit - 400 тысяч долларов та два слота: на IEM Cologne 2024 и на BLAST Premier World Final;
  • 2 место: FaZe Clan - 180 тысяч долларов;
  • 3-4 места: Team Falcons і MOUZ - по 80 тысяч долларов;
  • 5-6 места: ENCE і G2 Esports - 40 тысяч долларов;
  • 7-8 места: Natus Vincere і Heroic - по 24 тысяч долларов;
  • 9-12 места: Complexity Gaming, Eternal Fire, Monte і GamerLegion - по 16 тысяч долларов;
  • 13-16 места: Rebels, Apeks, Team Vitality і Cloud9 - по 10 тысяч долларов;
  • 17-20 места: Virtus.pro, The Mongolz, BIG і M80 - по 4,5 тысяч долларов;
  • 21-24 места: BetBoom Team, Astralis, FURIA Esports і Rooster - по 2,5 тысяч долларов.
По теме
yellow-arrow
S1mple: Думаю, что вернусь на профессиональную сцену CS2 после мейджора
yellow-arrow
CadiaN: Читы помогли мне стать хорошим игроком в Counter-Strike
yellow-arrow
Сформировались полуфинальные пары IEM Katowice 2024
киберспорт Natus Vincere Monte
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости