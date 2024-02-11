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Российский коллектив Spirit - чемпион IEM Katowice 2024
Украинские команды NaVi и Monte заняли места с 7-го по 12-е
ESL Counter-Strike
В период с 31-го января по 11-е февраля в Польше проходил турнир в дисциплине CS2 - IEM Katowice 2024. 16 коллективов вели борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
Сегодня прошел гранд-финал турнира. В решающем поединке сошлись Team Spirit и FaZe Clan. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась уверенной победой российского коллектива (Spirit):
- Nuke - 13:9,
- Mirage - 13:11,
- Overpass 13:3.
What a tournament from @team__spirit! ????— ESL Counter-Strike (@ESLCS) February 11, 2024
Let's hear what @donk1337, @chopperis & @magixx772 had to say to @sjokz after they lifted the trophy pic.twitter.com/E83hk5th6J
Примечательно, что один из игроков "спиритов" украинец. Речь идет о Мирославе "zont1x" Плахотя. В августе 2023-го года он попал в черный список Украинской федерации киберспорта (UESF) за выступление в одной команде с россиянами.
MVP был признан Даниил "donk" Кришковец. Его средний рейтинг составил 1,7 - это самый высокий с отрывом индивидуальный показатель в истории серии турниров в IEM Katowice.
THE HIGHEST RATED PLAYER IN KATOWICE HISTORY.@donk1337 has finished the tournament with a 1.70 Rating.— ESL Counter-Strike (@ESLCS) February 11, 2024
Everyone that came before him doesn't come close. pic.twitter.com/J2Cpp3IiBy
Запись гранд-финала IEM Katowice 2024
Spirit - FaZe - Nuke
Spirit - FaZe - Mirage
Spirit - FaZe - Overpass
Напомним, украинские команды в лице
В свою очередь "рожденные побеждать" (NaVi) вместе с Heroic разделили 7 и 8 места, заработав 24 тысяч долларов.
Итоговые места IEM Katowice 2024:
- 1 место: Team Spirit - 400 тысяч долларов та два слота: на IEM Cologne 2024 и на BLAST Premier World Final;
- 2 место: FaZe Clan - 180 тысяч долларов;
- 3-4 места: Team Falcons і MOUZ - по 80 тысяч долларов;
- 5-6 места: ENCE і G2 Esports - 40 тысяч долларов;
- 7-8 места: Natus Vincere і Heroic - по 24 тысяч долларов;
- 9-12 места: Complexity Gaming, Eternal Fire, Monte і GamerLegion - по 16 тысяч долларов;
- 13-16 места: Rebels, Apeks, Team Vitality і Cloud9 - по 10 тысяч долларов;
- 17-20 места: Virtus.pro, The Mongolz, BIG і M80 - по 4,5 тысяч долларов;
- 21-24 места: BetBoom Team, Astralis, FURIA Esports і Rooster - по 2,5 тысяч долларов.
The #IEM Katowice 2024 final standings!— ESL Counter-Strike (@ESLCS) February 11, 2024
Check out the carousel below to see where all 24 teams in the tournament placed ????
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