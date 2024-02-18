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Киберспортивная команда Зинченка подписала нового капитана

Counter-Strike
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Родион "fear" Смык возглавил состав по CS2

Киберспортивная команда Зинченка подписала нового капитана

Telegram Passion UA

Новина українською

Украинская киберспортивная организация Passion UA, основателем которой является защитник "Арсенала" Александр Зинченко, объявила об изменениях в ростере по дисциплине CS2.

Новым капитаном коллектива станет бывший игрок молодежного состава другого украинского клуба NAVI Junior - Родион "fear" Смык. Он заменит по позиции Кирилла "marat2k" Самсонюка, который перешел в инактив (прим. - запасной состав).

"Marat2k зарекомендовал себя, как отличный игрок и настоящий трудяга.

Изменения в нашем составе связаны с желанием добавить опыта к нашим игрокам, защищающим наши цвета, и сделать следующий шаг в развитии нашего клуба.

Хочу сказать "Спасибо" и пожелать Кириллу успеха в продолжении его карьеры. Он заслуживает того, чтобы найти свою команду. И продолжить шагать к своей мечте", - прокомментировал смену в составе тренер команды Михаил "Kane" Благин.

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Источник:
Passion UA
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