Киберспортивная команда Зинченка подписала нового капитана

Украинская киберспортивная организация Passion UA, основателем которой является защитник "Арсенала" Александр Зинченко, объявила об изменениях в ростере по дисциплине CS2.

Новым капитаном коллектива станет бывший игрок молодежного состава другого украинского клуба NAVI Junior - Родион "fear" Смык. Он заменит по позиции Кирилла "marat2k" Самсонюка, который перешел в инактив (прим. - запасной состав).

"Marat2k зарекомендовал себя, как отличный игрок и настоящий трудяга.

Изменения в нашем составе связаны с желанием добавить опыта к нашим игрокам, защищающим наши цвета, и сделать следующий шаг в развитии нашего клуба.

Хочу сказать "Спасибо" и пожелать Кириллу успеха в продолжении его карьеры. Он заслуживает того, чтобы найти свою команду. И продолжить шагать к своей мечте", - прокомментировал смену в составе тренер команды Михаил "Kane" Благин.