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Киберспортивная команда Зинченка подписала нового капитана
Родион "fear" Смык возглавил состав по CS2
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Украинская киберспортивная организация Passion UA, основателем которой является защитник "Арсенала" Александр Зинченко, объявила об изменениях в ростере по дисциплине CS2.
Новым капитаном коллектива станет бывший игрок молодежного состава другого украинского клуба NAVI Junior - Родион "fear" Смык. Он заменит по позиции Кирилла "marat2k" Самсонюка, который перешел в инактив (прим. - запасной состав).
"Marat2k зарекомендовал себя, как отличный игрок и настоящий трудяга.
Изменения в нашем составе связаны с желанием добавить опыта к нашим игрокам, защищающим наши цвета, и сделать следующий шаг в развитии нашего клуба.
Хочу сказать "Спасибо" и пожелать Кириллу успеха в продолжении его карьеры. Он заслуживает того, чтобы найти свою команду. И продолжить шагать к своей мечте", - прокомментировал смену в составе тренер команды Михаил "Kane" Благин.
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