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Monte выбыли из ТОП-10 рейтинга HLTV
Тем временем, NaVi сохранили свою 6-ю позицию
HLTV
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Украинская команда Monte, впервые за долгое время, не попала в "десятку" лучших команд списка. В частности, коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева упал с 10-й позиции на 12-ю.
В свою очередь, ростер другого украинского клуба Natus Vincere - команда Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVi) сохранила свое 6-е место в ТОПе.
Лидерство в рейтинге, как и раньше, сохранил коллектив FaZe Clan.
Рейтинг HLTV (в скобках указана предыдущая позиция команды):
- 1. FaZe - 963 баллов,
- 2. Vitality - 763,
- 3. Spirit - 664,
- 4. MOUZ - 517,
- 5. G2 - 470,
- 6. NaVi - 467,
- 7 (8). Virtus.pro - 407,
- 8 (7). Falcons - 374,
- 9 (11). Cloud9 - 259,
- 10 (13). ENCE - 239,
- 12 (10). Monte - 233.
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