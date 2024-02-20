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Monte выбыли из ТОП-10 рейтинга HLTV

Counter-Strike
Обновлено

Тем временем, NaVi сохранили свою 6-ю позицию

Monte выбыли из ТОП-10 рейтинга HLTV

HLTV

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Украинская команда Monte, впервые за долгое время, не попала в "десятку" лучших команд списка. В частности, коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева упал с 10-й позиции на 12-ю.

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В свою очередь, ростер другого украинского клуба Natus Vincere - команда Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVi) сохранила свое 6-е место в ТОПе.

Лидерство в рейтинге, как и раньше, сохранил коллектив FaZe Clan.

Рейтинг HLTV (в скобках указана предыдущая позиция команды):

  • 1. FaZe - 963 баллов,
  • 2. Vitality - 763,
  • 3. Spirit - 664,
  • 4. MOUZ - 517,
  • 5. G2 - 470,
  • 6. NaVi - 467,
  • 7 (8). Virtus.pro - 407,
  • 8 (7). Falcons - 374,
  • 9 (11). Cloud9 - 259,
  • 10 (13). ENCE - 239,
  • 12 (10). Monte - 233.

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Источник:
HLTV
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