Monte выбыли из ТОП-10 рейтинга HLTV

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Украинская команда Monte, впервые за долгое время, не попала в "десятку" лучших команд списка. В частности, коллектив Виктора "somedieyoung" Оруджева упал с 10-й позиции на 12-ю.

Читайте также Monte переиграли российский коллектив и прошли на BLAST Spring Showdown 2024

В свою очередь, ростер другого украинского клуба Natus Vincere - команда Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVi) сохранила свое 6-е место в ТОПе.

Лидерство в рейтинге, как и раньше, сохранил коллектив FaZe Clan.

Рейтинг HLTV (в скобках указана предыдущая позиция команды):