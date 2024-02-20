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Monte сыграют с Astralis в поединке за вылет из отбора к мэйджору

Counter-Strike
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Сегодня украинская команда уступила для Apeks

Monte сыграют с Astralis в поединке за вылет из отбора к мэйджору

HLTV

Новина українською

20-го февраля украинская команда Monte провела свой третий поединок в европейском отборе (RMR) к мейджору в Копенгагене - PGL CS2 Major Copenhagen 2024.

На этот раз коллектив Виктора "sdy" Оруджева противостоял команде Apeks. Встреча проходила в формате "Best of 1" и закончилась поражением Monte - со счетом 0:1 (Anubis - 5:13).

Ранее на турнире Monte проиграли для ECSTATIC и победили Nexus. Таким образом, общий счет украинской команды на данный момент составляет 1:2.

В следующем туре Monte сыграют против Astralis (Bo3) в матче за вылет из квалификации.

Monte - Apeks - Anubis

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