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Monte сыграют с Astralis в поединке за вылет из отбора к мэйджору
Сегодня украинская команда уступила для Apeks
HLTV
20-го февраля украинская команда Monte провела свой третий поединок в европейском отборе (RMR) к мейджору в Копенгагене - PGL CS2 Major Copenhagen 2024.
На этот раз коллектив Виктора "sdy" Оруджева противостоял команде Apeks. Встреча проходила в формате "Best of 1" и закончилась поражением Monte - со счетом 0:1 (Anubis - 5:13).
Ранее на турнире Monte проиграли для ECSTATIC и победили Nexus. Таким образом, общий счет украинской команды на данный момент составляет 1:2.
В следующем туре Monte сыграют против Astralis (Bo3) в матче за вылет из квалификации.
Monte - Apeks - Anubis
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