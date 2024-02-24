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Капитан Monte в ТОП-4 лучших игроков отбора PGL Major Copenhagen 2024

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Однако, при этом украинская команда не вышла не мейджор

Капитан Monte в ТОП-4 лучших игроков отбора PGL Major Copenhagen 2024

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Новина українською

21-го февраля в рамках группы B европейского RMR к PGL CS2 Major Copenhagen 2024 украинская команда Monte проиграла датскому коллективу Astralis и не вышла на мейджор.

Капитан Monte Виктор "sdy" Оруджев попал в пятерку лучших в квалификации. В частности, украинец провел 4 игры и набрал рейтинг 1,25. Напомним, первую встречу отбора Виктор пропускал из-за болезни.

Лидером данного рейтинга стал игрок Vitality - Матье "ZywOo" Эрбо. Показатель француза составил - 1,71.

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Monte не вышли на Major Copenhagen 2024
киберспорт Monte
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Источник:
HLTV
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