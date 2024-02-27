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Monte попрощались со своим капитаном

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Виктор "sdy" Оруджев покинул украинскую команду

Monte попрощались со своим капитаном

HLTV

Новина українською

Украинская киберспортивная организация Monte официально объявила об уходе Виктора "sdy" Оруджева из клуба.

"Прощай, SDY. Сегодня наш состав покидает легенда Monte, игрок с которым мы пережили самые яркие моменты в истории организации - Виктор Оруджев. Контракт не был продлен по согласию сторон, поэтому он становится свободным агентом.

Благодарим Виктора за профессионализм и преданность игре. Твоя игра, коронные фразы и мемы остаются в нашем сердце навсегда!

Встретимся в финале Мейджора!" - пишет официальный телеграм-канал организации MONTE GANG.

Напомним, 26-летний Виктор был капитаном украинской команды и выступал в составе Monte с января 2023-го года.

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киберспорт Виктор Оруджев Monte
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Источник:
MONTE GANG
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