Monte попрощались со своим капитаном

Украинская киберспортивная организация Monte официально объявила об уходе Виктора "sdy" Оруджева из клуба.

"Прощай, SDY. Сегодня наш состав покидает легенда Monte, игрок с которым мы пережили самые яркие моменты в истории организации - Виктор Оруджев. Контракт не был продлен по согласию сторон, поэтому он становится свободным агентом.

Благодарим Виктора за профессионализм и преданность игре. Твоя игра, коронные фразы и мемы остаются в нашем сердце навсегда!

Встретимся в финале Мейджора!" - пишет официальный телеграм-канал организации MONTE GANG.