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Monte попрощались со своим капитаном
Виктор "sdy" Оруджев покинул украинскую команду
HLTV
Украинская киберспортивная организация Monte официально объявила об уходе Виктора "sdy" Оруджева из клуба.
"Прощай, SDY. Сегодня наш состав покидает легенда Monte, игрок с которым мы пережили самые яркие моменты в истории организации - Виктор Оруджев. Контракт не был продлен по согласию сторон, поэтому он становится свободным агентом.
Благодарим Виктора за профессионализм и преданность игре. Твоя игра, коронные фразы и мемы остаются в нашем сердце навсегда!
Встретимся в финале Мейджора!" - пишет официальный телеграм-канал организации MONTE GANG.
Напомним, 26-летний Виктор был капитаном украинской команды и выступал в составе Monte с января 2023-го года.
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