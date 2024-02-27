Команда Зинченко победила в благотворительном матче Клатч Айдара

Вчера, 26-го февраля прошел благотворительный матч по дисциплине CS2. Цель поединка - собрать 30 миллионов гривен на средства РЭБ, дроны и транспорт для батальона "Айдар".

Организаторами встречи выступили игроки лондонского "Арсенала": украинский защитник Александр Зинченко и бразильский нападающий Габриэль Жезус.

Поединок проходил в формате "Best of 3" и закончился уверенной победой команды Зинченко над коллективом блогера Михаила Лебиги:

Mirage - 13:10,

Inferno - 25:23.

Также в матче приняли участие такие известные украинские киберспортсмены: Валерий "b1t" Ваховский, Игорь "w0nderful" Жданов (оба из NaVi) и Владимир "Woro2k" Велетнюк (Monte).

Одним из лучших моментов встречи стал клатч Валерия Ваховского. Игрок Natus Vincere из пистолета сделал Ace, то есть убил всю команду Зинченко. При этом все b1t попал каждому из соперников в голову.

На данный момент на банке Monobank собрано более 7 млн гривен для батальона "Айдар".

Примечательно, что ранее заявлялось, что в шоуматче также примет участие легендарный киберспортсмен Александр "s1mple" Костылев и звездный хавбек "Манчестер Юнайтед" Каземиро. Однако, украинец и бразилец участия во встрече не принимали.

Запись благотворительного матча "Клатч Айдара"