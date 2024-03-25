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Капитан NaVi: На сцене в плей-офф будет другая игра

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"Рожденные побеждать" сыграют против Eternal Fire

Капитан NaVi: На сцене в плей-офф будет другая игра

BLAST

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Финляндский игрок украинской команды Natus Vincere Алекси "Aleksib" Виролайнен поделился мыслями на счет выхода своего коллектива в плей-офф раунд мейджора.

"Вчера я это уже говорил другим. И они сами это знают, что на сцене (прим. - матчи стадии плей-офф проходят в режиме оффлайн) будет другая игра. Будут работать другие раунды, звуковые подсказки, шум толпы. И это хорошо, что ребята получают опыт, я также его получаю.

Я просто надеюсь, что мы сделаем шаг вперед, когда выйдем на сцену. Сейчас мы почти избавились от собственных нервов, а это всегда очень легко происходит, если ты знаешь, что у тебя есть преимущество, и ты не аутсайдер.

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Нужно расслабиться, а завтра снова начать работать и постараться исправить все мелкие ошибки", - рассказал Виролайнен.

В рамках четвертьфинала PGL Major Copenhagen NaVi сыграют против Eternal Fire. Поединок состоится 29-го марта.

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киберспорт Natus Vincere
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Источник:
Youtube-канал PGL
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