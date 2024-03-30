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S1mple: Поддерживаю всех украинских футболистов, с кем хотя бы раз общался
Александр рассказал за кого болеет
HTLV
Украинский снайпер Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев поделился мыслями на счет того, за кого болеет в футболе.
"Если честно, сейчас я не болею ни за один футбольный клуб. Я раньше болел за Месси, когда он играл - всегда за него. Я знаю, что фанаты Роналду возмутятся, но все же. Я всегда больше болел за игроков. За Ибрагимовича, за Месси - всю жизнь.
А так мне очень нравится смотреть матчи всех команд, тем более сильных. "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Бавария" и "Арсенал". АПЛ в этом сезоне очень интересная.
Поддерживаю всех украинских футболистов, с кем хотя бы раз общался. Зинченко, Мудрик, Миколенко. Мне очень нравится, как выступает "Жирона". У нас там выступает Довбик и еще один украинец, Цыганков. Очень, очень сильно показывают себя в испанской лиге", - сказал s1mple.
Напомним, сейчас Костылев находится в инактиве (прим. - резервный состав) NaVi.
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