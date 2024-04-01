  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Украинская команда NaVi выиграла первый мейджор в истории CS2
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинская команда NaVi выиграла первый мейджор в истории CS2

Counter-Strike

Историческое событие!

Украинская команда NaVi выиграла первый мейджор в истории CS2

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 17-го по 31-е марта в столице Дании проходил первый мейджор в истории по дисциплине CS2 - PGL Major Copenhagen. Команды вели борьбу за призовой фонд в размере 1,25 млн долларов.

В гранд-финале турнира украинская команда Natus Vincere обыграла коллектив FaZe Clan. Встреча проходила в формате "Best of 3" и завершилась триумфом "рожденных побеждать" со счетом 2-1:

  • Ancient 13-9,
  • Mirage 2-13,
  • Inferno 13-3.

Таким образом, команда украинского клуба завоевала титул и стала первым чемпионом мейджора в истории CS2. MVP турнира стал игрок NaVi - Юстинас "jL" Лекавичус.

Примечательно, что этот триумф произошел без легенды NaVi Александра "s1mple" Костылева, так как он с октября 2023-го года находится в инактиве Natus Vincere.

PGL Major Copenhagen

NAVI - FaZe - Ancient

NAVI - FaZe - Mirage

NAVI - FaZe - Inferno

По теме
yellow-arrow
NaVi вышли в финал первого мейджора в истории CS2
yellow-arrow
S1mple: Поддерживаю всех украинских футболистов, с кем хотя бы раз общался
yellow-arrow
NaVi вышли в полуфинал PGL Major Copenhagen
киберспорт Natus Vincere
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости