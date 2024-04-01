Украинская команда NaVi выиграла первый мейджор в истории CS2

В период с 17-го по 31-е марта в столице Дании проходил первый мейджор в истории по дисциплине CS2 - PGL Major Copenhagen. Команды вели борьбу за призовой фонд в размере 1,25 млн долларов.

В гранд-финале турнира украинская команда Natus Vincere обыграла коллектив FaZe Clan. Встреча проходила в формате "Best of 3" и завершилась триумфом "рожденных побеждать" со счетом 2-1:

Ancient 13-9,

Mirage 2-13,

Inferno 13-3.

Таким образом, команда украинского клуба завоевала титул и стала первым чемпионом мейджора в истории CS2. MVP турнира стал игрок NaVi - Юстинас "jL" Лекавичус.

Примечательно, что этот триумф произошел без легенды NaVi Александра "s1mple" Костылева, так как он с октября 2023-го года находится в инактиве Natus Vincere.

PGL Major Copenhagen

NAVI - FaZe - Ancient

NAVI - FaZe - Mirage

NAVI - FaZe - Inferno