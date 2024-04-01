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Украинская команда NaVi выиграла первый мейджор в истории CS2
Историческое событие!
telegram @natus_vincere_official
В период с 17-го по 31-е марта в столице Дании проходил первый мейджор в истории по дисциплине CS2 - PGL Major Copenhagen. Команды вели борьбу за призовой фонд в размере 1,25 млн долларов.
В гранд-финале турнира украинская команда Natus Vincere обыграла коллектив FaZe Clan. Встреча проходила в формате "Best of 3" и завершилась триумфом "рожденных побеждать" со счетом 2-1:
- Ancient 13-9,
- Mirage 2-13,
- Inferno 13-3.
Таким образом, команда украинского клуба завоевала титул и стала первым чемпионом мейджора в истории CS2. MVP турнира стал игрок NaVi - Юстинас "jL" Лекавичус.
Примечательно, что этот триумф произошел без легенды NaVi Александра "s1mple" Костылева, так как он с октября 2023-го года находится в инактиве Natus Vincere.
PGL Major Copenhagen
NAVI - FaZe - Ancient
NAVI - FaZe - Mirage
NAVI - FaZe - Inferno
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