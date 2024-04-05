Два игрока NaVi попали в символическую сборную PGL Major Copenhagen

Киберспортивный портал HLTV подводит итоги первого мейджора в истории CS2, который прошел в столице Дании. В частности, HLTV опубликовала символическую сборную PGL Major Copenhagen.

В состав этой команды попали сразу двое игроков украинской команды NaVi. Речь идет о капитане "рожденных побеждать" Алексе "Aleksib" Виролайнена и рифлера Юстинаса "jL" Лекавичюса, который стал MVP этого турнира.

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Символическая сборная PGL Major Copenhagen:

Aleksib

jL

m0NESY

donk

lameZ

Также HLTV выделил ряд игроков EVP (прим. - то есть игроки, которые внесли большой вклад в игру своих команд, но не дотянули до звания MVP):