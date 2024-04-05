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Экс-капитан Monte: Хочу присоединиться к уже готовой команде. Я не хочу вести молодых
Сейчас sdy находится без клуба
Twitter BLAST.tv
Бывший игрок украинской команды Monte Виктор "sdy" Оруджев поделился планами на будущее.
"Я бы хотел присоединиться к уже готовой команде. Я не хочу вести за собой молодых игроков - это не для меня.
Я хочу выигрывать трофеи и турниры, а не тратить время на то, чтобы учить кого-то. Возможно, я сделаю это в конце своей карьеры. Однако точно не сейчас", - рассказал Виктор во время стрима на платформе Twich.
Напомним, Оруджев покинул состав Monte в конце февраля. Он был капитаном этого коллектива. Ранее sdy выступал за другую украинскую киберспортивную организацию - Natus Vincere, которые недавно выиграли первый мейджор в истории CS2.
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