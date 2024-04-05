Экс-капитан Monte: Хочу присоединиться к уже готовой команде. Я не хочу вести молодых

Бывший игрок украинской команды Monte Виктор "sdy" Оруджев поделился планами на будущее.

"Я бы хотел присоединиться к уже готовой команде. Я не хочу вести за собой молодых игроков - это не для меня.

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Я хочу выигрывать трофеи и турниры, а не тратить время на то, чтобы учить кого-то. Возможно, я сделаю это в конце своей карьеры. Однако точно не сейчас", - рассказал Виктор во время стрима на платформе Twich.

Напомним, Оруджев покинул состав Monte в конце февраля. Он был капитаном этого коллектива. Ранее sdy выступал за другую украинскую киберспортивную организацию - Natus Vincere, которые недавно выиграли первый мейджор в истории CS2.