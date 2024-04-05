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b1t: Данський мейджор відчувається не так, як у Стокгольмі

Counter-Strike

Валерий сравнил два триумфа NaVi на мейджорах

b1t: Данський мейджор відчувається не так, як у Стокгольмі

HLTV

Новина українською

Украинский игрок команды Natus Vincere Валерий "b1t" Ваховский вспомнил PGL Major Stockholm 2021 и сравнил тот триумф с победой на мэйджоре в Копенгагене.

"Датский мейджор чувствуется не так, как в Стокгольме. Все ждали победы от нас на PGL Major Stockholm. Мы долго тренировались, чувствовали давление.

Из-за этого вторая победа на мейджоре чувствуется по-другому. Но я очень рад за всех. Команда - молодцы, все классно играли. Но я был немного зол на Mirage. Чувствовал, что мы играем не в свой CS. Рад, что собрались на третью карту", - рассказал Валерий.

Напомним, для 21-летнего рифлера победа на PGL Major Copenhagen 2024 стала уже второй в рамках мейджоров.

Предыдущий триумф был зафиксирован еще во времена прошлой версии киберспортивной игры (прим. - Counter-Strike: Global Offensive). Речь идет о PGL Major Stockholm 2021, который состоялся в 2019-м году.

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Источник:
Мейнкастерська
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