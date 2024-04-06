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NaVi запретили для s1mple участвовать в шоу-матче с россиянами
Александр отреагировал немногословно
Photo by Michal Konkol via BLAST
Украинский киберспортсмен Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев не примет участие в шоу-матче "Evelone vs Buster". Об этом сообщил российский тренер по СЅ - Алексей "OverDrive" Бирюков.
Организацией этого ивента занимаются российский и украинский блогеры. Речь идет о Вячеславе "Buster" Леонтьеве и Вадиме "Evelone" Козакове. Первый в начале полномасштабного вторжения выехал из России в ОАЭ, однако довольно быстро вернулся на родину. Если говорить о Козакове, то он с лета прошлого года находится в Сербии.
Отмечается, что именно украинская организация NaVi запретила Костылеву сыграть в этой встрече.
Кроме Александра в шоу-матче должны принять участие российские игроки команды Team Spirit Даниил "donk" Кришковец и Борис "magixx" Воробьев, а также бывший исполнитель молодежного состава "рожденных побеждать" (прим. - NaVi Junior) Илья "m0NESY" Осипов.
Сам же Костылев в своем телеграм-канале так отреагировал на решение руководства своего клуба.
"Такова реалия", - написал украинский снайпер.
Отметим, что s1mple в октябре 2023-го года объявил о паузе в игровой карьере и сейчас находится в инактиве Natus Vincere.
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