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NaVi запретили для s1mple участвовать в шоу-матче с россиянами

Counter-Strike

Александр отреагировал немногословно

NaVi запретили для s1mple участвовать в шоу-матче с россиянами

Photo by Michal Konkol via BLAST

Новина українською

Украинский киберспортсмен Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев не примет участие в шоу-матче "Evelone vs Buster". Об этом сообщил российский тренер по СЅ - Алексей "OverDrive" Бирюков.

Организацией этого ивента занимаются российский и украинский блогеры. Речь идет о Вячеславе "Buster" Леонтьеве и Вадиме "Evelone" Козакове. Первый в начале полномасштабного вторжения выехал из России в ОАЭ, однако довольно быстро вернулся на родину. Если говорить о Козакове, то он с лета прошлого года находится в Сербии.

Отмечается, что именно украинская организация NaVi запретила Костылеву сыграть в этой встрече.

Кроме Александра в шоу-матче должны принять участие российские игроки команды Team Spirit Даниил "donk" Кришковец и Борис "magixx" Воробьев, а также бывший исполнитель молодежного состава "рожденных побеждать" (прим. - NaVi Junior) Илья "m0NESY" Осипов.

Сам же Костылев в своем телеграм-канале так отреагировал на решение руководства своего клуба.

"Такова реалия", - написал украинский снайпер.

Отметим, что s1mple в октябре 2023-го года объявил о паузе в игровой карьере и сейчас находится в инактиве Natus Vincere.

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киберспорт Natus Vincere
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