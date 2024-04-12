Коуч Natus Vincere: На мейджоре мы добавили теории каждый день. У нас была очень-очень интенсивная подготовка

Тренер украинской команды Natus Vincere Андрей "B1ad3" Городенский рассказал о подготовке к матчам и турнирам.

- Какую систему строит B1ad3 в NAVI? Как проходит подготовка к матчу, сколько времени вы тратите на подготовку?

- У прошлого ростера NAVI подготовка занимала 2-3 часа до матча. В день матча мы командой тратили 2-3 часа, чтобы разобраться, подготовиться. Это была полностью теория, скажем так.

В этом составе немного больше, но это было потому, что мы чувствовали, что это нужно, потому что этот состав не имеет такого опыта, который был у прошлого ростера. Поэтому конкретно на этом турнире мы добавили теории каждый день. У нас была очень-очень интенсивная подготовка.

Например, у нас было два матча. Мы делали два часа подготовки, потом перерыв час и еще два часа готовились. То есть четыре часа в целом.

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- А сколько вы персонально вместе с аналитиком NAVI готовитесь к самому матчу?

- У аналитика есть конкретные задачи и он их должен выполнить.

- Перед теорией?

- Нет, он готовится к сопернику, у него уже есть шаблоны, что надо делать. И он просто готовит эти шаблоны. Эти шаблоны могут быть обновлены каждый раз, мол, давайте добавим что-то из этого, этого и этого. Он готовит эти шаблоны, необходимую нам информацию, для того, чтобы мы могли построить план на игру.