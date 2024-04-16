Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан FaZe Clan: Выхода на пенсию на горизонте нет
Финн Андерсен - о победе на IEM Chengdu 2024
HLTV
Капитан FaZe Финн "karrigan" Андерсен поделился планами на будущее после победы его команды на IEM Chengdu 2024 в Китае.
"Главное то, что я хочу войти в историю с FaZe Clan. Вот почему я вернулся. Когда я возвращался в FaZe, я знал что это, вероятно, будет моя последняя команда.
Я хочу направить каждого к их пределу, я и сам направляю себя к пределу. Выхода на пенсию на горизонте нет.
Самое главное, что я никогда не подведу свою команду. Я пойму, если однажды стану неправильным для нее капитаном. Но пока я совершенствуюсь, как и команда", - рассказал датский киберспортсмен.
Примечательно, что в день
Напомним, именно FaZe Clan обыграла украинская команда Natus Vincere в гранд-финале первого мейджора в истории CS2 -
Популярное сейчас
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной
- Умер чемпион мира 1974 года Бернд Хёльценбайн
- Сборная Украины определилась с местом базирования во время Евро-2024
- Бывший игрок NaVi перешел в Virtus.pro
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?
- Красотка дня. Невероятная жена одного из лидеров Барселони Марка-Андре Тер Штегена. ФОТО