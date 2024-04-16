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Капитан FaZe Clan: Выхода на пенсию на горизонте нет

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Финн Андерсен - о победе на IEM Chengdu 2024

Капитан FaZe Clan: Выхода на пенсию на горизонте нет

HLTV

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Капитан FaZe Финн "karrigan" Андерсен поделился планами на будущее после победы его команды на IEM Chengdu 2024 в Китае.

"Главное то, что я хочу войти в историю с FaZe Clan. Вот почему я вернулся. Когда я возвращался в FaZe, я знал что это, вероятно, будет моя последняя команда.

Я хочу направить каждого к их пределу, я и сам направляю себя к пределу. Выхода на пенсию на горизонте нет.

Самое главное, что я никогда не подведу свою команду. Я пойму, если однажды стану неправильным для нее капитаном. Но пока я совершенствуюсь, как и команда", - рассказал датский киберспортсмен.

Примечательно, что в день триумфа на IEM Chengdu 2024, а именно 14-го апреля Андерсену исполнилось 34 года.

Напомним, именно FaZe Clan обыграла украинская команда Natus Vincere в гранд-финале первого мейджора в истории CS2 - PGL Major Copenhagen.

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Источник:
HLTV
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