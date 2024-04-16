Капитан FaZe Clan: Выхода на пенсию на горизонте нет

Капитан FaZe Финн "karrigan" Андерсен поделился планами на будущее после победы его команды на IEM Chengdu 2024 в Китае.

"Главное то, что я хочу войти в историю с FaZe Clan. Вот почему я вернулся. Когда я возвращался в FaZe, я знал что это, вероятно, будет моя последняя команда.

Я хочу направить каждого к их пределу, я и сам направляю себя к пределу. Выхода на пенсию на горизонте нет.

Самое главное, что я никогда не подведу свою команду. Я пойму, если однажды стану неправильным для нее капитаном. Но пока я совершенствуюсь, как и команда", - рассказал датский киберспортсмен.