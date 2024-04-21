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Обидчик Monte стал чемпионом Global Esports Tour Rio 2024

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В гранд-финале PAIN одолели Imperial Esports

Обидчик Monte стал чемпионом Global Esports Tour Rio 2024

HTLV

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Обидчик Monte стал чемпионом Global Esports Tour Rio 2024В период с 18-го по 20-е апреля в бразильском Рио-де-Жанейро проходил турнир по дисциплине CS2 - Global Esports Tour Rio 2024. Команды боролись за призовой фонд в размере 200 тысяч долларов.

В ночь на 20-е апреля проходил решающий поединок турнира. В гранд-финале встречались коллективы PAIN и Imperial Esports. Поединок проходил в формате "Best of 3" и закончился со счетом 2:1 в пользу PAIN:

  • Inferno - 6:13,
  • Nuke - 13:9,
  • Ancient - 13:8.

За первое место PAIN заработали 100 тысяч долларов в качестве призовых.

Напомним, в первом матче на турнире украинская команда Monte уступила именно для PAIN. В итоге, коллектив Владимира "Woro2k" Велетнюка занял итоговое 7-8 место.

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