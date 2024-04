Шведская организация Alliance изменила логотип

Киберспортивная организация Alliance изменила свою символику. В частности, шведская профессиональная команда официально анонсировала новый логотип.

Сейчас Alliance переживают не лучшие времена. Наибольшим достижением команды считается победа на The International 2013 по дисциплине Dota 2. Тогда в гранд-финале шведы обыграли украинскую организацию Natus Vincere.

NEW DECADE, NEW WE. pic.twitter.com/dJtrUTOOg7