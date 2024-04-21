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Шведская организация Alliance изменила логотип
В сторону минимализма
Фото з відкритих джерел
Киберспортивная организация Alliance изменила свою символику. В частности, шведская профессиональная команда официально анонсировала новый логотип.
"Новая декада, новые мы", - говорится в комментарии шведской организации в Twitter.
Сейчас Alliance переживают не лучшие времена. Наибольшим достижением команды считается победа на The International 2013 по дисциплине Dota 2. Тогда в гранд-финале шведы обыграли украинскую организацию Natus Vincere.
NEW DECADE, NEW WE. pic.twitter.com/dJtrUTOOg7— Alliance (@theAllianceGG) April 19, 2024
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