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Шведская организация Alliance изменила логотип

Counter-Strike

В сторону минимализма

Шведская организация Alliance изменила логотип

Фото з відкритих джерел

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Киберспортивная организация Alliance изменила свою символику. В частности, шведская профессиональная команда официально анонсировала новый логотип.

"Новая декада, новые мы", - говорится в комментарии шведской организации в Twitter.

Сейчас Alliance переживают не лучшие времена. Наибольшим достижением команды считается победа на The International 2013 по дисциплине Dota 2. Тогда в гранд-финале шведы обыграли украинскую организацию Natus Vincere.

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