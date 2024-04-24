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Рейтинг HLTV. NaVi сохранили второе место, команда Зинченко поднялась на 12 позиций
В свою очередь Monte прекратили падение в списке
telegram @natus_vincere_official
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Команда украинской организации Natus Vincere сохранила свою вторую позицию в ТОП-10. Напомним, в начале апреля "рожденные побеждать" торжествовали на первом мейджоре в истории СS2 - PGL Major Copenhagen.
Лидерство в рейтинге сохранил коллектив FaZe Clan, который и противостоял NaVi в гранд-финале турнира в Копенгагене.
Что касается еще одной украинской команды Monte, то они прервали свое стремительное падение в рейтинге и поднялись на одну позицию. На данный момент коллектив Владимира "Woro2k" Велетнюка расположился на 26-м месте.
Примечательно, что команда киберспортивной организации защитника лондонского "Арсенала" Александра Зинченко Passion UA поднялась сразу на 12 ступенек и сейчас занимает 67-ю позицию.
Рейтинг HLTV:
- 1. FaZe - 926 баллов
- 2. Natus Vincere - 725
- 3. MOUZ - 612
- 4. Spirit - 589
- 5. G2 - 578
- 6. Vitality - 495
- 7. Eternal Fire - 313
- 8. Cloud9 - 268
- 9. HEROIC - 235
- 10. Virtus.pro - 230
***
- 26. Monte - 74
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