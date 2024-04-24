Рейтинг HLTV. NaVi сохранили второе место, команда Зинченко поднялась на 12 позиций

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской организации Natus Vincere сохранила свою вторую позицию в ТОП-10. Напомним, в начале апреля "рожденные побеждать" торжествовали на первом мейджоре в истории СS2 - PGL Major Copenhagen.

Лидерство в рейтинге сохранил коллектив FaZe Clan, который и противостоял NaVi в гранд-финале турнира в Копенгагене.

Что касается еще одной украинской команды Monte, то они прервали свое стремительное падение в рейтинге и поднялись на одну позицию. На данный момент коллектив Владимира "Woro2k" Велетнюка расположился на 26-м месте.

Примечательно, что команда киберспортивной организации защитника лондонского "Арсенала" Александра Зинченко Passion UA поднялась сразу на 12 ступенек и сейчас занимает 67-ю позицию.

Рейтинг HLTV:

1. FaZe - 926 баллов

2. Natus Vincere - 725

3. MOUZ - 612

4. Spirit - 589

5. G2 - 578

6. Vitality - 495

7. Eternal Fire - 313

8. Cloud9 - 268

9. HEROIC - 235

10. Virtus.pro - 230

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