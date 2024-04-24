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Игрок Falcons: У s1mple не было достаточно времени, чтобы показать себя в нашей команде

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Игрок Falcons: У s1mple не было достаточно времени, чтобы показать себя в нашей команде

HTLV

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Игрок Falcons Альваро "SunPayus" Гарсия вспомнил период Александра "s1mple" Костылева в команде.

- Какой твой опыт игры и тренировок с s1mple? Как думаешь, он имел достаточно времени, чтобы проявить себя?

- Я не думаю, что у него было достаточно времени, чтобы показать себя. Он только что вернулся в CS2, но он действительно хороший игрок. Я чувствовал это на каждой тренировке, в каждой ситуации, он очень умный, он очень хорошо все понимал. Я не могу дождаться, чтобы увидеть его в команде в течение длительного времени. Он будет очень хорошо играть.

- Ожидаете ли вы увидеть его в другой команде на соревновательной сцене в CS2?

- Да.

Напомним, в октябре прошлого года s1mple объявил о паузе в игровой карьере и ушел в инактив украинской команды Natus Vincere. С тех пор Костылев провел на профессиональной сцене лишь одну официальную игру, находясь в аренде у Falcons.

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киберспорт Александр Костылев
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