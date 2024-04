Команда Зинченко получила приглашение на RES European Series

В период с 26-го апреля по 3-е мая пройдет онлайн-турнир по дисциплине CS2 - RES European Series №3. 16 команд будут бороться за призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.

Прямое приглашение на ивент получила команда киберспортивной организации защитника лондонского "Арсенала" Александра Зинченко - Passion UA. К тому же на турнире сыграет еще одна украинская команда - B8.

Среди других приглашенных участников также значится шведский коллектив Alliance, который недавно провел ребрендинг .

???? | Time to reveal the rest of the teams for our upcoming RES CS2 Regional Series: Europe #3! ????



????: @GaiminGladiator

????: @ggBleed

????: @9pandasgg

????: @nemigagg

????: @SINNERS_Esports

????: @mousesports NXT

????: @sangalgg

????: @B8esportsGG#RESCircuit | #CS2 pic.twitter.com/dokL47ZuRH