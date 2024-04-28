MIBR стали чемпионами ESL Challenger Melbourne 2024

В период с 26-го по 28-е апреля в Австралии проходил турнир по дисциплине CS2 уровня Tier-A - ESL Challenger Melbourne 2024. Команды вели борьбу за слот на ESL Pro League Season 20 и 50 тысяч долларов призовых.

В частности, в решающем поединке турнира встречались коллективы MIBR и Aurora. В итоге, бразильцы одержали уверенную победу над россиянами - со счетом 2:0 ("Best of 3"):

Mirage - 13:11,

Anubis - 13:7.

MVP турнира стал Фелипе "insani" Юджи. Он отыграл 9 карт с общим личным рейтингом 1,51.

Запись гранд-финала ESL Challenger Melbourne 2024