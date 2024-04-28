Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
MIBR стали чемпионами ESL Challenger Melbourne 2024
В финале переиграли россиян
ESL Counter-Strike
В период с 26-го по 28-е апреля в Австралии проходил турнир по дисциплине CS2 уровня Tier-A - ESL Challenger Melbourne 2024. Команды вели борьбу за слот на ESL Pro League Season 20 и 50 тысяч долларов призовых.
В частности, в решающем поединке турнира встречались коллективы MIBR и Aurora. В итоге, бразильцы одержали уверенную победу над россиянами - со счетом 2:0 ("Best of 3"):
- Mirage - 13:11,
- Anubis - 13:7.
MVP турнира стал Фелипе "insani" Юджи. Он отыграл 9 карт с общим личным рейтингом 1,51.
Запись гранд-финала ESL Challenger Melbourne 2024
Популярное сейчас
- Домашний триумф Кривбасса, последний матч Вишняка и крах Металлиста 1925. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Удачные замены Шовковского помогли киевлянам сохранить интригу. Обзор матча СК Днепр-1 – Динамо
- Бех-Романчук берет невероятный вес во время тренировки. Фото
- Игрок Falcons: У s1mple не было достаточно времени, чтобы показать себя в нашей команде
- Растит наследника. Андрей Лунин учит своего сына играть в футбол. ВИДЕО
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО