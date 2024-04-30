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Игрок NaVi jL: Мы все еще растем и все еще развиваемся

Counter-Strike

Юстинас - о прогрессе "рожденных побеждать"

Игрок NaVi jL: Мы все еще растем и все еще развиваемся

HLTV

Новина українською

Литовский игрок украинской команды Natus Vincere Юстинас "jL" Лекавичус поделился мыслями о прогрессе в игре "рожденных побеждать".

- Дает ли победа на мейджоре понимание того, что ты на правильном пути в построении своей игры лично и что стабильные результаты в команде - это лишь вопрос времени?

- Да, конечно. Мы на полпути, а может, даже не на полпути. Я не думаю, что мы завершили наш прогресс. Всегда есть над чем работать. Это придало нам уверенности в том, что все, что мы делаем, работает. Мы должны продолжать делать это и добавлять в игре.

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- По сути, это ответ вашего главного тренера. Он отметил, что команда лишь на 40% находится на пике своей формы. Ты согласен с этим утверждением?

- Да. Мы все еще растем и все еще развиваемся. Это будет все лучше и лучше NAVI. С каждым турниром вы будете видеть наш прогресс.

Напомним, Лекавичус стал MVP первого мейджора в истории CS2 - PGL Major Copenhagen.

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киберспорт Natus Vincere
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Источник:
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