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Monte переиграли россиян из Forze в дебютном матче на ESL Pro League Season 19
Одержали уверенную победу со счетом 2:0
Twitter ESL Counter-Strike
В период с 23-го октября по 12-е мая проходит турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - ESL Pro League Season 19. 32 команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов и слот на IEM Cologne 2024.
В последний день апреля украинская команда Monte провела свой первый поединок на турнире. В итоге коллектив Владимира "Woro2k" Велетнюка переиграл россиян из Forze.
Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой Monte со счетом 2-0:
- Nuke - 13:11,
- Mirage -19:17.
Запись поединка между Monte и Forze
Map 1 - Nuke
Map 2 - Mirage
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