Monte переиграли россиян из Forze в дебютном матче на ESL Pro League Season 19

В период с 23-го октября по 12-е мая проходит турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - ESL Pro League Season 19. 32 команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов и слот на IEM Cologne 2024.

В последний день апреля украинская команда Monte провела свой первый поединок на турнире. В итоге коллектив Владимира "Woro2k" Велетнюка переиграл россиян из Forze.

Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой Monte со счетом 2-0:

Nuke - 13:11,

Mirage -19:17.

Запись поединка между Monte и Forze

Map 1 - Nuke

Map 2 - Mirage