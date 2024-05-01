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Monte проиграли Team Liquid в рамках ESL Pro League Season 19
Украинская команда была близка к триумфу на обеих картах
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В период с 23-го октября по 12-е мая проходит турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - ESL Pro League Season 19. 32 команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов и слот на IEM Cologne 2024.
1-го мая украинская команда Monte провела свой второй поединок на турнире, в рамках которого проиграла Team Liquid. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 0:2 не в пользу коллектива Владимира "Woro2k" Велетнюка:
- Ancient - 19:22;
- Mirage - 11:13.
Напомним, в первом матче на турнире Monte уверенно одолели россиян из Forze (2:0).
Запись поединка между Monte и Team Liquid
Map 1 - Ancient
Map 1 - Mirage (видео будет позже)
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