Monte проиграли Team Liquid в рамках ESL Pro League Season 19

В период с 23-го октября по 12-е мая проходит турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - ESL Pro League Season 19. 32 команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов и слот на IEM Cologne 2024.

1-го мая украинская команда Monte провела свой второй поединок на турнире, в рамках которого проиграла Team Liquid. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 0:2 не в пользу коллектива Владимира "Woro2k" Велетнюка:

Ancient - 19:22;

Mirage - 11:13.

Напомним, в первом матче на турнире Monte уверенно одолели россиян из Forze (2:0).

Запись поединка между Monte и Team Liquid

Map 1 - Ancient

Map 1 - Mirage (видео будет позже)