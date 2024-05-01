  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Monte проиграли Team Liquid в рамках ESL Pro League Season 19
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Monte проиграли Team Liquid в рамках ESL Pro League Season 19

Counter-Strike

Украинская команда была близка к триумфу на обеих картах

Monte проиграли Team Liquid в рамках ESL Pro League Season 19

Telegram MONTE GANG

Новина українською

В период с 23-го октября по 12-е мая проходит турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - ESL Pro League Season 19. 32 команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов и слот на IEM Cologne 2024.

1-го мая украинская команда Monte провела свой второй поединок на турнире, в рамках которого проиграла Team Liquid. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 0:2 не в пользу коллектива Владимира "Woro2k" Велетнюка:

  • Ancient - 19:22;
  • Mirage - 11:13.

Напомним, в первом матче на турнире Monte уверенно одолели россиян из Forze (2:0).

Запись поединка между Monte и Team Liquid

Map 1 - Ancient

Map 1 - Mirage (видео будет позже)

По теме
yellow-arrow
NaVi стартовали с победы на ESL Pro League Season 19
yellow-arrow
Monte переиграли россиян из Forze в дебютном матче на ESL Pro League Season 19
yellow-arrow
Игрок NaVi jL: Мы все еще растем и все еще развиваемся
киберспорт Monte
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости