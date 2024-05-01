NaVi стартовали с победы на ESL Pro League Season 19

В период с 23-го апреля по 12-е мая проходит турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - ESL Pro League Season 19. 32 команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов и слот на IEM Cologne 2024.

В первый день мая свой первый поединок на турнире провела команда украинской организации Natus Vincere. Действующий чемпион мейджора встречался с коллективом FlyQuest. В итоге "рожденные побеждать" уверенно обыграли своего соперника со счетом 2-0:

Ancient - 13:5,

Mirage - 13:6.

Участие в ESL Pro League Season 19 также принимает еще одна украинская команда - Monte. Сейчас коллектив Владимира "Woro2k" Велетнюка провел две встречи, в которых одержал победу над россиянами из Forze и уступил для Team Liquid .

Запись поединка между NaVi и FlyQuest

Ancient - Map 1

Mirage - Map 2