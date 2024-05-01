Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
NaVi стартовали с победы на ESL Pro League Season 19
"Рожденные побеждать" не оставили шансов для FlyQuest
telegram @natus_vincere_official
В период с 23-го апреля по 12-е мая проходит турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - ESL Pro League Season 19. 32 команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов и слот на IEM Cologne 2024.
В первый день мая свой первый поединок на турнире провела команда украинской организации Natus Vincere. Действующий
- Ancient - 13:5,
- Mirage - 13:6.
Участие в ESL Pro League Season 19 также принимает еще одна украинская команда - Monte. Сейчас коллектив Владимира "Woro2k" Велетнюка провел две встречи, в которых одержал победу над россиянами из
Запись поединка между NaVi и FlyQuest
Ancient - Map 1
Mirage - Map 2
Популярное сейчас
- Боруссия Дортмунд - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Разгромные победы Шахтера и Динамо. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2024/25
- Monte переиграли россиян из Forze в дебютном матче на ESL Pro League Season 19
- Легендарный Ромарио шокировал фанатов возвращением на футбольное поле в возрасте 58 лет. ВИДЕО
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО