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NaVi стартовали с победы на ESL Pro League Season 19

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"Рожденные побеждать" не оставили шансов для FlyQuest

NaVi стартовали с победы на ESL Pro League Season 19

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 23-го апреля по 12-е мая проходит турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - ESL Pro League Season 19. 32 команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов и слот на IEM Cologne 2024.

В первый день мая свой первый поединок на турнире провела команда украинской организации Natus Vincere. Действующий чемпион мейджора встречался с коллективом FlyQuest. В итоге "рожденные побеждать" уверенно обыграли своего соперника со счетом 2-0:

  • Ancient - 13:5,
  • Mirage - 13:6.

Участие в ESL Pro League Season 19 также принимает еще одна украинская команда - Monte. Сейчас коллектив Владимира "Woro2k" Велетнюка провел две встречи, в которых одержал победу над россиянами из Forze и уступил для Team Liquid.

Запись поединка между NaVi и FlyQuest

Ancient - Map 1

Mirage - Map 2

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