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Monte попали в сетку последнего шанса на ESL Pro League Season 19
Где сыграют против россиян из Forze
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В период с 23-го апреля по 12-е мая проходит турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - ESL Pro League Season 19. 32 команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов и слот на IEM Cologne 2024.
Во второй день мая украинская команда Monte провела свой третий матч на турнире. На этот раз коллектив Владимира "Woro2k" Велетнюка встречался с ENCE и уступил со счетом 0-2:
- Nuke - 3:13;
- Vertigo - 10:13.
Таким образом, Monte упали в сетку "последнего шанса", где сыграют против россиян из Forze, которых
Запись поединка между Monte и ENCE
Map 1 - Nuke
Map 2 - Vertigo
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