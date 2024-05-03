Monte попали в сетку последнего шанса на ESL Pro League Season 19

В период с 23-го апреля по 12-е мая проходит турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - ESL Pro League Season 19. 32 команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов и слот на IEM Cologne 2024.

Во второй день мая украинская команда Monte провела свой третий матч на турнире. На этот раз коллектив Владимира "Woro2k" Велетнюка встречался с ENCE и уступил со счетом 0-2:

Nuke - 3:13;

Vertigo - 10:13.

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Таким образом, Monte упали в сетку "последнего шанса", где сыграют против россиян из Forze, которых ранее уже переиграли на турнире в первом раунде.

Запись поединка между Monte и ENCE

Map 1 - Nuke

Map 2 - Vertigo