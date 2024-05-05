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Monte выбили российскую команду из ESL Pro League Season 19
Украинская команда вышла в финал верхней сетки "лузеров"
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В период с 23-го апреля по 12-е мая проходит турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - ESL Pro League Season 19. 32 команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов и слот на IEM Cologne 2024.
В рамках полуфинала нижней сетки украинская команда Monte встречалась с российским коллективом FORZE Esports. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась победой коллектива Владимира "Woro2k" Велетнюка - со счетом 2-1:
- Nuke - 13:11,
- Mirage - 10:13,
- Ancient - 16:12.
Таким образом, Monte прошли в финал сетки "лузеров", где сыграют против FURIA Esports.
Запись поединка между Monte и FORZE
Nuke - map 1
Mirage - map 2
Ancient - map 3
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