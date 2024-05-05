Monte выбили российскую команду из ESL Pro League Season 19

В период с 23-го апреля по 12-е мая проходит турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - ESL Pro League Season 19. 32 команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов и слот на IEM Cologne 2024.

В рамках полуфинала нижней сетки украинская команда Monte встречалась с российским коллективом FORZE Esports. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась победой коллектива Владимира "Woro2k" Велетнюка - со счетом 2-1:

Nuke - 13:11,

Mirage - 10:13,

Ancient - 16:12.

Таким образом, Monte прошли в финал сетки "лузеров", где сыграют против FURIA Esports.

Запись поединка между Monte и FORZE

Nuke - map 1

Mirage - map 2

Ancient - map 3