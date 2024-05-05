  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Monte выбили российскую команду из ESL Pro League Season 19
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Monte выбили российскую команду из ESL Pro League Season 19

Counter-Strike

Украинская команда вышла в финал верхней сетки "лузеров"

Monte выбили российскую команду из ESL Pro League Season 19

Telegram MONTE GANG

Новина українською

В период с 23-го апреля по 12-е мая проходит турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - ESL Pro League Season 19. 32 команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов и слот на IEM Cologne 2024.

В рамках полуфинала нижней сетки украинская команда Monte встречалась с российским коллективом FORZE Esports. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась победой коллектива Владимира "Woro2k" Велетнюка - со счетом 2-1:

  • Nuke - 13:11,
  • Mirage - 10:13,
  • Ancient - 16:12.

Таким образом, Monte прошли в финал сетки "лузеров", где сыграют против FURIA Esports.

Запись поединка между Monte и FORZE

Nuke - map 1

Mirage - map 2

Ancient - map 3

По теме
yellow-arrow
Monte попали в сетку последнего шанса на ESL Pro League Season 19
yellow-arrow
NaVi вышли в плей-офф ESL Pro League Season 19
yellow-arrow
NaVi стартовали с победы на ESL Pro League Season 19
киберспорт Monte
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости