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Monte прошли в плей-офф ESL Pro League Season 19
Через нижнюю сетку
MONTE GANG
В период с 23-го апреля по 12-е мая проходит турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - ESL Pro League Season 19. 32 команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов и слот на IEM Cologne 2024.
В финале нижней сетки группы С украинская команда Monte встречалась с FURIA Esports. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу коллектив Владимира "Woro2k" Велетнюка:
- Nuke - 16:14,
- Mirage - 10:13,
- Vertigo - 13:7.
Благодаря этому триумфу, Monte прошли в плей-офф раунд турнира.
Запись поединка между Monte и FURIA Esports
Nuke - map 1
Mirage - map 2
Vertigo - map 3
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