Monte прошли в плей-офф ESL Pro League Season 19

В период с 23-го апреля по 12-е мая проходит турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - ESL Pro League Season 19. 32 команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов и слот на IEM Cologne 2024.

В финале нижней сетки группы С украинская команда Monte встречалась с FURIA Esports. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу коллектив Владимира "Woro2k" Велетнюка:

Nuke - 16:14,

Mirage - 10:13,

Vertigo - 13:7.

Благодаря этому триумфу, Monte прошли в плей-офф раунд турнира.

Запись поединка между Monte и FURIA Esports

Nuke - map 1

Mirage - map 2

Vertigo - map 3