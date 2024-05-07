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Monte покинули турнир в Мальте из-за соблюдения правил выезда из Украины

Counter-Strike

Однако, украинская команда вернется

Monte покинули турнир в Мальте из-за соблюдения правил выезда из Украины

Twitter ESL Counter-Strike

Новина українською

5-го апреля украинская команда Monte в финале верхней сетки обыграла FURIA Esports и прошла в плей-офф ESL Pro League Season 19.

Однако, после этого коллектив Владимира "Woro2k" Велетнюка (Monte) был вынужден покинуть Мальту, где и проходит ивент. Об этом сообщил менеджер организации Денис "dance" Яшнев.

В частности, причиной этого отъезда стало соблюдение правил выезда из Украины. Команда пересечет границу и сразу вернется обратно. Так как уже во вторник, то есть сегодня, Monte сыграют против FaZe в первом плей-офф раунде.

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Источник:
ШТАБ CS2
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