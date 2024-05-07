Monte покинули турнир в Мальте из-за соблюдения правил выезда из Украины

5-го апреля украинская команда Monte в финале верхней сетки обыграла FURIA Esports и прошла в плей-офф ESL Pro League Season 19.

Однако, после этого коллектив Владимира "Woro2k" Велетнюка (Monte) был вынужден покинуть Мальту, где и проходит ивент. Об этом сообщил менеджер организации Денис "dance" Яшнев.

В частности, причиной этого отъезда стало соблюдение правил выезда из Украины. Команда пересечет границу и сразу вернется обратно. Так как уже во вторник, то есть сегодня, Monte сыграют против FaZe в первом плей-офф раунде.