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Российский игрок donk получил вечный бан на платформе Twich

Counter-Strike

За нарушение правил сообщества

Российский игрок donk получил вечный бан на платформе Twich

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Платформа для онлайн видеотрансляций Twich забанила российского киберспортсмена Team Spirit Даниила "donk" Кришковца.

Срок бана 17-летнего игрока не имеет срок окончания.

Телеграм-канал CS2 UA сообщает, что причиной данного решения стало "нарушение Правил сообщества или Условий продажи Twitch".

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Источник:
CS2 UA
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