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Российский игрок donk получил вечный бан на платформе Twich
За нарушение правил сообщества
Фото з відкритих джерел
Платформа для онлайн видеотрансляций Twich забанила российского киберспортсмена Team Spirit Даниила "donk" Кришковца.
Срок бана 17-летнего игрока не имеет срок окончания.
Телеграм-канал CS2 UA сообщает, что причиной данного решения стало "нарушение Правил сообщества или Условий продажи Twitch".
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