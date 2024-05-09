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Обидчик Monte выбил NaVi из ESL Pro League Season 19
FaZe отомстили для украинской команды за проигранный финал мейджора
telegram @natus_vincere_official
В период с 23-го апреля по 12-е мая проходит турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - ESL Pro League Season 19. 32 команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов и слот на IEM Cologne 2024.
В среду, 8-го мая украинская команда Natus Vincere в рамках стадии 1/12 плей-офф встречалась с FaZe Clan. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась поражением "рожденных побеждать" со счетом 0-2:
- 5:13 на Nuke,
- 14:16 на Mirage.
В итоге, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) занял итоговое 9-12 место и покинул турнир. Команда украинской организации заработала в качестве призовых 23,5 тысячи долларов.
Примечательно, что ранее, в первом раунде плей-офф FaZe
Запись поединка между Natus Vincere и FaZe Clan
Nuke - map 1
Mirage - map 2
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