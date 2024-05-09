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Обидчик Monte выбил NaVi из ESL Pro League Season 19

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FaZe отомстили для украинской команды за проигранный финал мейджора

Обидчик Monte выбил NaVi из ESL Pro League Season 19

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 23-го апреля по 12-е мая проходит турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - ESL Pro League Season 19. 32 команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов и слот на IEM Cologne 2024.

В среду, 8-го мая украинская команда Natus Vincere в рамках стадии 1/12 плей-офф встречалась с FaZe Clan. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась поражением "рожденных побеждать" со счетом 0-2:

  • 5:13 на Nuke,
  • 14:16 на Mirage.

В итоге, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) занял итоговое 9-12 место и покинул турнир. Команда украинской организации заработала в качестве призовых 23,5 тысячи долларов.

Примечательно, что ранее, в первом раунде плей-офф FaZe выбили другую украинскую команду - Monte. К тому же, именно с командой Фина "karrigan" Андерсена встречались NaVi в гранд-финале первого мейджора в истории CS2.

Запись поединка между Natus Vincere и FaZe Clan

Nuke - map 1

Mirage - map 2

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