Обидчик Monte выбил NaVi из ESL Pro League Season 19

В период с 23-го апреля по 12-е мая проходит турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - ESL Pro League Season 19. 32 команды ведут борьбу за призовой фонд в размере 750 тысяч долларов и слот на IEM Cologne 2024.

В среду, 8-го мая украинская команда Natus Vincere в рамках стадии 1/12 плей-офф встречалась с FaZe Clan. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась поражением "рожденных побеждать" со счетом 0-2:

5:13 на Nuke,

14:16 на Mirage.

В итоге, коллектив Алекси "Aleksib" Виролайнена (NaVI) занял итоговое 9-12 место и покинул турнир. Команда украинской организации заработала в качестве призовых 23,5 тысячи долларов.

Примечательно, что ранее, в первом раунде плей-офф FaZe выбили другую украинскую команду - Monte. К тому же, именно с командой Фина "karrigan" Андерсена встречались NaVi в гранд-финале первого мейджора в истории CS2 .

Запись поединка между Natus Vincere и FaZe Clan

Nuke - map 1

Mirage - map 2