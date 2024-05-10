  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Monte получили прямое приглашение в плей-офф Elisa Invitational Spring 2024
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Monte получили прямое приглашение в плей-офф Elisa Invitational Spring 2024

Counter-Strike

Соревнование уровня B-Tier

Monte получили прямое приглашение в плей-офф Elisa Invitational Spring 2024

Twitter ESL Counter-Strike

Новина українською

В период 14-го по 18-е мая пройдет решающий этап онлайн-турнира по дисциплине CS2 уровня B-Tier - Elisa Invitational Spring 2024. 28 команда будут вести борьбу за призовой фонд в размере 25 тысяч долларов.

Организатор соревнования сообщил, что украинская команда Monte получила прямой инвайт сразу на стадию плей-офф. В списке приглашенных также еще есть два других украинских коллектива: B8 и TBA.ECF.

Напомним, на днях команда Владимира "Woro2k" Велетнюка (Monte) в первом раунде плей-офф ESL Pro League Season 19 уступила для первой команды в мировом рейтинге - FaZe Clan. В итоге Monte заняли итоговое 13-16 место и заработали в качестве призовых 17,5 тысяч долларов.

По теме
yellow-arrow
Обидчик Monte выбил NaVi из ESL Pro League Season 19
yellow-arrow
Monte проиграли первой команде мира и покинули ESL Pro League Season 19
yellow-arrow
Российский игрок donk получил вечный бан на платформе Twich
киберспорт Monte
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости