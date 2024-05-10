Monte получили прямое приглашение в плей-офф Elisa Invitational Spring 2024

В период 14-го по 18-е мая пройдет решающий этап онлайн-турнира по дисциплине CS2 уровня B-Tier - Elisa Invitational Spring 2024. 28 команда будут вести борьбу за призовой фонд в размере 25 тысяч долларов.

Организатор соревнования сообщил, что украинская команда Monte получила прямой инвайт сразу на стадию плей-офф. В списке приглашенных также еще есть два других украинских коллектива: B8 и TBA.ECF.