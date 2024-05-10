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Monte получили прямое приглашение в плей-офф Elisa Invitational Spring 2024
Соревнование уровня B-Tier
Twitter ESL Counter-Strike
В период 14-го по 18-е мая пройдет решающий этап онлайн-турнира по дисциплине CS2 уровня B-Tier - Elisa Invitational Spring 2024. 28 команда будут вести борьбу за призовой фонд в размере 25 тысяч долларов.
Организатор соревнования сообщил, что украинская команда Monte получила прямой инвайт сразу на стадию плей-офф. В списке приглашенных также еще есть два других украинских коллектива: B8 и TBA.ECF.
Напомним, на днях команда Владимира "Woro2k" Велетнюка (Monte) в первом раунде плей-офф
???? Exciting news! We're thrilled to announce the invite teams for the #ElisaInvitational Spring 2024 Playoffs!????— Elisa Esports (@ElisaEsports) May 9, 2024
Welcome!@Monte_Esports @RebelsGamingCS2 @teamsampi @_badnewseagles
Mark your calendars ????: May 14-18, 2024! Watch the action live on https://t.co/BsT1zCRcJF pic.twitter.com/S6lEle2mdQ
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