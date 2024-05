Monte получили прямое приглашение в плей-офф Elisa Invitational Spring 2024

В период 14-го по 18-е мая пройдет решающий этап онлайн-турнира по дисциплине CS2 уровня B-Tier - Elisa Invitational Spring 2024. 28 команда будут вести борьбу за призовой фонд в размере 25 тысяч долларов.

Организатор соревнования сообщил, что украинская команда Monte получила прямой инвайт сразу на стадию плей-офф. В списке приглашенных также еще есть два других украинских коллектива: B8 и TBA.ECF.

Напомним, на днях команда Владимира "Woro2k" Велетнюка (Monte) в первом раунде плей-офф ESL Pro League Season 19 уступила для первой команды в мировом рейтинге - FaZe Clan. В итоге Monte заняли итоговое 13-16 место и заработали в качестве призовых 17,5 тысяч долларов.

???? Exciting news! We're thrilled to announce the invite teams for the #ElisaInvitational Spring 2024 Playoffs!????



Welcome!@Monte_Esports @RebelsGamingCS2 @teamsampi @_badnewseagles



Mark your calendars ????: May 14-18, 2024! Watch the action live on https://t.co/BsT1zCRcJF pic.twitter.com/S6lEle2mdQ