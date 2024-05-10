Играй как s1mple. Игрок NaVi запустит обучающую программу

Украинский киберспортсмен Александр "s1mple" Костылев запустит образовательную программу, которая будет направлена на повышение уровня игры. Официальная дата релиза - 13-е мая.

В частности, проект будет носить название Play Like s1mple. Программа будет состоять из 60 интерактивных сеансов. Уроки будут посвящены развитию игровых скиллов, изучению стратегий и карьерному продвижению вне игры.

В запуске проекта помогала киберспортивная платформа FACEIT. Подписка на программу будет стоить 100 долларов.

"Меня это заинтересовало, потому что я знаю, как заставить игроков играть лучше. Я вижу, сколько ошибок они совершают, и считаю, что это хорошая возможность для них научиться чему-то у меня и других профессиональных игроков. Потому что там будет много примеров того, как надо играть и как не надо играть в некоторых критических ситуациях", - рассказал Костылев.

Напомним, 26-летний украинец объявил о паузе в игровой карьере в октябре прошлого года и ушел в инактив Natus Vincere.