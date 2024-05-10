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Играй как s1mple. Игрок NaVi запустит обучающую программу
Количество мест ограничено
Play Like s1mple
Украинский киберспортсмен Александр "s1mple" Костылев запустит образовательную программу, которая будет направлена на повышение уровня игры. Официальная дата релиза - 13-е мая.
В частности, проект будет носить название Play Like s1mple. Программа будет состоять из 60 интерактивных сеансов. Уроки будут посвящены развитию игровых скиллов, изучению стратегий и карьерному продвижению вне игры.
В запуске проекта помогала киберспортивная платформа FACEIT. Подписка на программу будет стоить 100 долларов.
"Меня это заинтересовало, потому что я знаю, как заставить игроков играть лучше. Я вижу, сколько ошибок они совершают, и считаю, что это хорошая возможность для них научиться чему-то у меня и других профессиональных игроков. Потому что там будет много примеров того, как надо играть и как не надо играть в некоторых критических ситуациях", - рассказал Костылев.
Напомним, 26-летний украинец объявил о паузе в игровой карьере в октябре прошлого года и ушел в инактив Natus Vincere.
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